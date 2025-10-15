الخميس 16 أكتوبر 2025
الجامعة العربية تنتقد تصريحات زعيمة حزب المحافظين البريطاني بشأن اتفاق غزة

جمال رشدي المتحدث
جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية

أعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الانزعاج إزاء بيان زعيمة حزب المحافظين البريطاني خلال الجلسة البرلمانية التي عقدها أمس حول اتفاق وقف إطلاق النار.

مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المتحدث، إن البيان تضمن مغالطات عديدة وتحاملا واضحا على الفلسطينيين، مشيرا على سبيل المثال إلى أن ما ذكرته السياسية البريطانية حول تورط الأونروا في الإرهاب إنما يتطابق بشكل كامل مع الرواية الإسرائيلية في الخصوص، والتي لا تستند إلى أية وقائع حقيقية بل تتجاهل نتائج تحقيق حاسم أجرته الأمم المتحدة حول دور الأونروا الذي لا غنى عنه في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

حرب الإبادة الإسرائيلية غير المسبوقة

وقال المتحدث إنه من المؤسف أن يخلو بيان زعيمة المعارضة من أية إشارة للمعاناة الهائلة للفلسطينيين جراء حرب الإبادة الإسرائيلية غير المسبوقة في وحشيتها، وعكس تماهيًا كاملًا مع الروايات الإسرائيلية في انحياز سافر لها.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأكد المتحدث مجددًا تقدير الجامعة العربية لمواقف حكومة ستارمر التي تعكس توازنا ورغبة صادقة في تصحيح أخطاء تاريخية تحملها بريطانيا دون سواها إزاء القضية الفلسطينية سواء عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو العمل على مساندة الجهود المبذولة من أجل فتح مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لتجسيد الدولة الفلسطينية.

