القسام: سلمنا كل الأسرى والجثامين التي تمكنا من الوصول إليها

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة التزمت بشكل كامل بما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق غزة، موضحة أنها سلمت جميع الأسرى الأحياء والجثامين التي تمكنت من الوصول إليها.

جهود متواصلة لاستكمال التسليم

وأضافت كتائب القسام، في بيانها أن ما تبقى من جثامين يتطلب جهودًا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة نظرًا لصعوبة الظروف الميدانية وتعقيدات الدمار في بعض المناطق، مشيرة إلى أن جهودًا متواصلة تُبذل لإغلاق هذا الملف الإنساني نهائيًا.

وشددت القسام، على أن المقاومة الفلسطينية التزمت ببنود الاتفاق بحسن نية، مؤكدة أنها حريصة على التعامل الإنساني والمسؤول مع هذا الملف في إطار الجهود الإقليمية والدولية لضمان استقرار الأوضاع في قطاع غزة.

وأعلنت القسام أنها قررت تسليم جثتين من أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عملية التسليم ستتم عند الساعة العاشرة مساءً اليوم.

إشراف الصليب الأحمر على نقل الجثتين

وأوضحت مصادر فلسطينية أن عملية التسليم ستجري بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن التفاهمات الجارية بين الأطراف المعنية برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، في إطار تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام المتعلق بملف الأسرى والجثامين.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف، وتفتح الباب أمام مراحل لاحقة تشمل ترتيبات أمنية وإنسانية أوسع في قطاع غزة، تحت إشراف الوسطاء الدوليين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتظار المعلومات النهائية من الصليب الأحمر الدولي بشأن عدد جثامين الأسرى التي من المتوقع تسليمها اليوم.

وأوضحت القناة أن الجانب الإسرائيلي ينسق مع الصليب الأحمر لضمان عملية التسليم وفق الإجراءات الإنسانية المتعارف عليها، مشيرة إلى أن التفاصيل النهائية ستُعلن فور وصول المعلومات المؤكدة.

