ترامب: منحت حماس الضوء الأخضر لفترة محدودة لحفظ الأمن في غزة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سمح لحركة حماس بالترتيب الداخلي لصفوفها لفترة محدودة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في قطاع غزة خلال المرحلة الراهنة.

هدف مؤقت لحماس لضمان الاستقرار بقطاع غزة

وأوضح ترامب، في تصريحات مساء اليوم، أن هذا الترتيب المؤقت لا يعني تغيّر الموقف الأمريكي تجاه الحملة الأمنية والسياسية ضد حماس، بل يُعد إجراءً استراتيجيًا لتجنب تفاقم التوترات وحماية المدنيين في غزة.

 

مسار الهدنة ووقف الحرب في غزة

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة جهود الوساطة مع الأطراف الإقليمية لدعم استمرار الهدنة في غزة، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية وتخفيف الأزمة الإنسانية.

 

على النقيض وجه الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، تحذيرا إلى حركة حماس بشأن ما أسماه ممارسة العنف ضد المدنيين في غزة.

 

قائد القيادة المركزية الأمريكية يوجه رسالة لحركة حماس


وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: “نحثّ حركة حماس بشدة على التوقف الفوري عن العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة -في إشارة إلى ميليشيات ياسر أبو شباب-، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة، أو تلك التي تؤمّنها قوات الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر”.

إعلام عبري: توقعات بتسليم حماس رفات 5 جثامين من الرهائن لإسرائيل اليوم

حماس تعتزم تسليم جثامين 4 رهائن آخرين اليوم

 

 

