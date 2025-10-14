ترامب: الرغبة في السلام بالشرق الأوسط غير مسبوقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجميع كان يرغب في إحلال السلام بالشرق الأوسط، مشددًا على أن هذه الرغبة لم تكن بهذا الحجم من قبل، معتبرًا أن الظروف الحالية تمثل فرصة تاريخية لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

جهود ترامب بشأن اتفاق غزة

وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن الجهود الدبلوماسية الأخيرة في غزة واتفاق التهدئة، حيث سلط الضوء على أهمية التعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح أي مسار سلام.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الرهائن الأحياء الذين كانوا محتجزين في غزة عادوا إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنهم في أفضل حال صحي ونفسي ممكن بعد العملية الأخيرة.

ملف اتفاق غزة لم يغلق بعد

وشدد ترامب على أن المهمة لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن جثامين الرهائن الإسرائيليين لم تُعد بعد كما تم الاتفاق عليه مع الأطراف المعنية، وهو ما يشكل أحد البنود الأساسية في اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس.

