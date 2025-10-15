الخميس 16 أكتوبر 2025
القناة 12 العبرية: الجيش ينتظر معلومات حول تسليم جثامين الأسرى

تسليم رفات الرهائن،
تسليم رفات الرهائن، فيتو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتظار المعلومات النهائية من الصليب الأحمر الدولي بشأن عدد جثامين الأسرى التي من المتوقع تسليمها اليوم.

تنسيق الاحتلال الإسرائيلي مع الصليب الأحمر

وأوضحت القناة أن الجانب الإسرائيلي ينسق مع الصليب الأحمر لضمان عملية التسليم وفق الإجراءات الإنسانية المتعارف عليها، مشيرة إلى أن التفاصيل النهائية ستُعلن فور وصول المعلومات المؤكدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لـ تبادل الجثامين والمفقودين بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، في إطار الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية.

وأفادت تقارير عبرية بأنه من المتوقع أن تسلّم حركة حماس الليلة رفات خمسة من الأسرى الإسرائيليين ضمن التفاهمات الجارية بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، في إطار الجهود المستمرة لتبادل الجثامين واستكمال تنفيذ بنود اتفاق غزة.

حماس تسلم رفات 5 أسرى إسرائيليين 


وأوضحت التقارير أن الرفات تعود لخمسة أسرى إسرائيليين فقدوا خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية من التفاهمات الخاصة بتبادل الجثامين والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

إعلام عبري: توقعات بتسليم حماس رفات 5 جثامين من الرهائن لإسرائيل اليوم

إسرائيل تتسلم رفات 4 محتجزين من غزة

 

 

الجريدة الرسمية
