كتائب القسام تعلن تسليم جثتين من أسرى الاحتلال الساعة 10 مساء

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" اليوم، تسليم جثتين من جثامين الأسرى الإسرائيليين الساعة 10 مساء.

تسليم جثتين من أسرى الاحتلال

وقالت القسام عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تلجرام"، مساء اليوم، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء.

وتجري الاستعدادات في الاحتلال إسرائيل، لإعادة جثث أسرى إضافيين خلال الليلة.

وسلمت حركة حماس ثلاث جثث للأسرى: أورييل باروخ، وتمير نيمرودي، وإيتان ليفي.

استلام 3 جثامين ورفض جثة عميل

واستلم جيش الاحتلال مساء أمس من الصليب الأحمر جثة أخرى، إلا أنه أبلغ أن مركز الطب الشرعي الوطني أكد أنها ليست لأحد الأسرى، وتحدثت تقارير أنها تعود لعميل فلسطينى يعاون قوات الاحتلال يدعى خليل دعاس قتل خلال الحرب في شمال قطاع غزة.

وحتى الآن، تحتجز المقاومة في قطاع غزة 21 جثة أخرى لأسرى إسرائيليين.

وسبق لإسرائيل أن اعترفت بصعوبة حماس التقنية في العثور على جميع الجثث خلال المهلة الرسمية المخصصة (72 ساعة من موافقة الاتفاق)، وقدرت منذ البداية أن العملية قد تستمر لأسابيع طويلة وربما لا يمكن إعادة جميع الجثث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.