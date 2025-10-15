الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كتائب القسام تعلن تسليم جثتين من أسرى الاحتلال الساعة 10 مساء

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" اليوم، تسليم جثتين من جثامين الأسرى الإسرائيليين الساعة 10 مساء.

تسليم جثتين من أسرى الاحتلال

وقالت القسام عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تلجرام"، مساء اليوم، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء.

 

وتجري الاستعدادات في الاحتلال إسرائيل، لإعادة جثث أسرى إضافيين خلال الليلة.

 

وسلمت حركة حماس ثلاث جثث للأسرى: أورييل باروخ، وتمير نيمرودي، وإيتان ليفي.

استلام 3 جثامين ورفض جثة عميل

واستلم جيش الاحتلال مساء أمس من الصليب الأحمر جثة أخرى، إلا أنه أبلغ أن مركز الطب الشرعي الوطني أكد أنها ليست لأحد الأسرى، وتحدثت تقارير أنها تعود لعميل فلسطينى يعاون قوات الاحتلال يدعى خليل دعاس قتل خلال الحرب في شمال قطاع غزة.

 

وحتى الآن، تحتجز المقاومة في قطاع غزة 21 جثة أخرى لأسرى إسرائيليين.

 

وسبق لإسرائيل أن اعترفت بصعوبة حماس التقنية في العثور على جميع الجثث خلال المهلة الرسمية المخصصة (72 ساعة من موافقة الاتفاق)، وقدرت منذ البداية أن العملية قد تستمر لأسابيع طويلة وربما لا يمكن إعادة جميع الجثث.

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يكشف حقيقة تقليص دوره في ملف غزة

ترامب: منحت حماس الضوء الأخضر لفترة محدودة لحفظ الأمن في غزة

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القسام الاسري الإسرائيليين تسليم جثتين طوفان الأقصى أسرى الاحتلال صفقة طوفان الأقصى الصليب الأحمر

مواد متعلقة

القناة 12 العبرية: الجيش ينتظر معلومات حول تسليم جثامين الأسرى

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال أفرج عن 3985 أسيرا ضمن 3 صفقات مع المقاومة

ترامب: هناك فرق تبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة

مراسلة الجزيرة تبكي على الهواء خلال تغطية استقبال الأسرى الفلسطينيين في رام الله (فيديو)

الأكثر قراءة

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

بعد السخرية من صورته، من هو "السيد المسكين" الملازم لباب السيد البدوي؟

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads