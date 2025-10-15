الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: حماس تتدخل حاليًّا وتقضي على العصابات العنيفة

الرئيس الأمريكي ترامب،
الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن”، إنه سينظر في السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف الأعمال العسكرية في قطاع غزة إذا رفضت حركة حماس الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

تحرير الرهائن "أولوية قصوى"

وأكد ترامب، أن تحرير الرهائن من قطاع غزة كان أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لإدارته، مشيرًا إلى أن النجاح في هذه العملية ساهم في تمهيد الطريق نحو اتفاق شرم الشيخ للسلام.

ضبط الأوضاع في غزة

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن حماس تتدخل حاليًا للقضاء على العصابات والعناصر المسلحة العنيفة داخل القطاع، معتبرًا أن استعادة الأمن الداخلي تمثل خطوة ضرورية لاستقرار غزة وضمان استمرار التهدئة.

وشدد ترامب، على أن واشنطن تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن أي خرق من جانب حماس سيقابل برد فعل حازم، وأن أمن إسرائيل واستقرار المنطقة سيظلان من أولويات الولايات المتحدة.

