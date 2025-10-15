بعد غلق باب التقديم، أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، باب التقدم للانتخابات داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوية المستشار وائل أبو شادي، والمستشار رشاد بهجت، وسط متابعة أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان سير الإجراءات بسلاسة.

غلق باب الترشح تنفيذا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأُغلق باب الترشح في الثانية من ظهر اليوم الأربعاء، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (44) لسنة 2025، برئاسة القاضي حازم بدوي، بشأن مواعيد وإجراءات الترشح لمجلس النواب.



إقبال من الراغبين في الترشح

وشهدت اللجنة خلال الأيام الماضية إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في خوض الماراثون الانتخابي، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٣٦ مرشحًا على مقاعد الدوائر الثلاث بالمحافظة، بواقع ١٨ مرشحًا بالدائرة الأولى، و٩ بالدائرة الثانية، و٩ بالدائرة الثالثة.

قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات النواب في محافظة الإسماعيلية

شملت أسماء المتقدمين للترشح لانتخابات البرلمان في محافظة الإسماعيلية كل من؛ موسى خالد موسى مبارك، ومحمد الشحات إبراهيم عيد، ومحمد السيد طلبة علي سلام، وسامي محمد علي سليم، وسيد محمد محمود عبدالجليل، وحسين عبدربه محمد طلب، وأحمد ماهر محمد يوسف، ونظير عبدالعظيم لطفي محمد، ومحمد عبدالرحيم خلف عبدالعال، وسيد أنس عبدالسلام عبدالجواد، وسليمان عبد حسن عبد، ومحمد سليمان سيد يوسف، ومنار خالد محمود محمد، ومحمد محمد حفني محمد، وفؤاد عبدالعزيز علي معروف، ومها رياض محمد عطا الله عجلان، وصلاح الدين حسن محمود حسن، ومحمد أحمد محمد عبد الحميد، وسليمان أحمد سليمان سلمي سليمان، ومحمد السيد الديداموني محمد، وكامل سالم سليمان عمير، ويوسف محمود عبد المنعم محمد، وأحمد محمد عبد الله محمد، وكرم عبد الحليم محمد محمود، بالإضافة إلى محمد محمود صالح علي سليمان، ومحمد السيد هاشم، وأحمد محمد عمران، وعبد الجواد محمد أحمد حجاج، وأحمد عبد السلام عبد العزيز، ومنير صبري بطرس.

إلى جانب عبد الحليم سالم عبدالحليم سالم، وعبدالحليم ربيع عبدالحليم سالم، وعصام سعد عباس أحمد، وعصام منسي، ومحمد غريب عبدالعظيم غريب، وسلامة محمد محمود سلامة، وسلامة إيمان، وإسلام حمدي محمد علي حسن، وإسلام طه،

وأكدت اللجنة على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لكل مرشح، والتي تشمل السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو المستقل، وإقرار الذمة المالية، وشهادة المؤهل الدراسي، إلى جانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة، وفتح حساب رسمي للدعاية الانتخابية بأحد البنوك أو البريد المصري وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع من المواطنين والقوى السياسية بالمشهد الانتخابي.

