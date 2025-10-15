الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محافظ شمال سيناء: مصر جاهزة لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة

اللواء خالد مجاور
اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، فيتو

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن السلطات المصرية أتمت استعدادها الكامل لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وعلاجهم في المستشفيات المصرية، في إطار جهود مصر المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال المساندة الإنسانية.

المستشفيات المصرية جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن المستشفيات المصرية مزودة بكافة الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين من غزة، مؤكدًا أن الكوادر الطبية تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكل الحالات.

ضخ المساعدات الإنسانية بشكل موسع

وأشار “مجاور” إلى أن مصر تعمل على ضخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة كبيرة ومنتظمة، ضمن الجهود المصرية المستمرة لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين وضمان وصول الغذاء والأدوية والمواد الأساسية إلى المحتاجين.

وكشف محافظ شمال سيناء، عن زيادة ملحوظة في دخول المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة منذ اتفاق شرم الشيخ.

مدبولي: تنفيذ اتفاق غزة قد يشهد فترات شد وجذب

الاحتلال يدمر 56 بئرا مركزيا في مدينة غزة لحرمان السكان من مياه الشرب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ شمال سيناء شمال سيناء خالد مجاور المصابين الفلسطينيين قطاع غزة اتفاق غزة اتفاق شرم الشيخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مواد متعلقة

مدبولي: تنفيذ اتفاق غزة قد يشهد فترات شد وجذب

مدبولي: مصر بشركاتها الكبرى سيكون لها الدور المحوري في خطة إعادة إعمار غزة

وزيرة التضامن: مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

التعليم الفني كما يجب أن يكون، 10 معلومات عن المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات

على طريقة أفلام هوليوود، كيف فك رجال مباحث كرداسة لغز سرقة الملايين من داخل خزنة مصنع شهير

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads