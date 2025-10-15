محافظ شمال سيناء: مصر جاهزة لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن السلطات المصرية أتمت استعدادها الكامل لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وعلاجهم في المستشفيات المصرية، في إطار جهود مصر المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال المساندة الإنسانية.

المستشفيات المصرية جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن المستشفيات المصرية مزودة بكافة الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين من غزة، مؤكدًا أن الكوادر الطبية تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكل الحالات.

ضخ المساعدات الإنسانية بشكل موسع

وأشار “مجاور” إلى أن مصر تعمل على ضخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة كبيرة ومنتظمة، ضمن الجهود المصرية المستمرة لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين وضمان وصول الغذاء والأدوية والمواد الأساسية إلى المحتاجين.

وكشف محافظ شمال سيناء، عن زيادة ملحوظة في دخول المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة منذ اتفاق شرم الشيخ.

