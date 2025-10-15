الخميس 16 أكتوبر 2025
دنيا سمير غانم تحتل المرتبة الثانية كأعلى بطلة نسائية بسينمات مصر

روكي الغلابة، فيتو
روكي الغلابة، فيتو

حقق فيلم “روكي الغلابة” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، إيرادات قوية في دور العرض السينمائي المصرية ضمن أفلام نهاية موسم الصيف 2025.

 

إيرادات روكي الغلابة 

وحقق " روكي الغلابة" 60 مليون جنيه إيرادات، واضعا دنيا سمير غانم على قمة البطولات النسائية في تاريخ السينما، لتأتي مباشرة فى المرتبة الثانية عقب الفنانة منة شلبي بفيلمها “الهوى سلطان” الذي اقتنص ما يقرب من 81 مليون جنيها بدور السينما المصرية. 
 

أبطال فيلم روكي الغلابة


ويشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح. ويعد هذا الدور تحولًا جديدًا في مسيرة دنيا سمير غانم السينمائية، التي يعد "روكي الغلابة" أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات التلفزيونية.
 

