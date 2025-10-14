القائمة الوطنية تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات النواب بشرق الدلتا

شهدت محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية اليوم، تقدم القائمة الوطنية "من أجل مصر" بأوراق ترشحها رسميًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن مقاعد قطاع شرق الدلتا، وسط حضور لافت لممثلي الأحزاب المشاركة في التحالف وعدد من أعضاء التنسيق السياسي للقائمة.

وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة

وجاءت عملية التقديم وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، بإشراف المستشار أسامة الحنفي، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، حيث تواصل المحكمة استقبال طلبات الترشح حتى الساعة الثانية من ظهر الأربعاء 15 أكتوبر الجاري.

تشكيل القائمة الوطنية "من أجل مصر" عن محافظة الشرقية

وبحسب مصادر داخل التحالف الانتخابي، فقد ضم تشكيل القائمة الوطنية "من أجل مصر" عن محافظة الشرقية عددًا من الأسماء البارزة من مختلف الأحزاب المشاركة، بينهم:

أحمد عبد الجواد محمد محمد – حزب مستقبل وطن

خالد عبد العظيم أحمد عبد المولى – مستقبل وطن

حمودة محمد – مستقبل وطن

أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة – مستقبل وطن

أشرف سعد راغب سليمان – حزب حماة الوطن

سامي عبد العزيز نصر الله سلامة – حماة الوطن

أحمد فؤاد سليمان بغداد أباظة – الجبهة الوطنية

محمد علي يوسف مرسي – الجبهة الوطنية

محمد مجدي سعد مرشد – حزب المؤتمر

عاطف محمد مغاوري – حزب التجمع

سهير عوض عطية – مستقبل وطن

هند حازم طه – مستقبل وطن

هناء أنيس رزق الله – مستقبل وطن

رشا حسني عبد الرحمن – مستقبل وطن

ماريز إسكندر إبراهيم إسكندر – حزب حماة الوطن

سمية محمود عبد الفتاح الحديدي – حزب حماة الوطن

إيمان محمد أحمد طلعت العجوز – الجبهة الوطنية

دينا وهدان أحمد أحمد – الجبهة الوطنية

نجوى علي إسماعيل الألفي – حزب الشعب الجمهوري

منى السيد مصطفى قشطة – حزب المؤتمر

أسماء سعد سليم الجمال – حزب الوفد

إجمالي عدد طلبات الترشح المقدمة حتى الآن إلى 232 طلبًا

وخلال اليوم السابع لتلقي طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق، تقدم 22 مرشحًا جديدًا بأوراقهم على المقاعد الفردية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد طلبات الترشح المقدمة حتى الآن إلى 232 طلبًا بمختلف دوائر المحافظة.

إحدى المحافظات المحورية في سباق البرلمان المقبل

وتُعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان والناخبين، إذ تضم 9 دوائر انتخابية تمثل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، و21 مقعدًا آخر بنظام القائمة، ما يجعلها إحدى المحافظات المحورية في سباق البرلمان المقبل.

