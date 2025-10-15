ليفربول يتلقى صدمة جديدة بغياب أحد لاعبيه حتى نهاية العام

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، صدمة جديدة بعد تأكد غياب أحد لاعبيه حتى نهاية العام الحالي، بسبب تعرضه لإصابة خطيرة.

ووفقًا لـ"ليفربول دوت كوم" فإنه من المقرر أن يغيب جايدن دانس مهاجم ليفربول الشاب عن صفوف الفريق حتى نهاية العام، بعدما تعرض اللاعب صاحب الـ19 عامًا لإصابة في أوتار الركبة أثناء تنفيذه ركلة حرة خلال مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون تحت 21 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

وأكدت الفحوصات الطبية خطورة الإصابة التي تعرض لها جايدن دانس، والذي سيضطر للغياب عن صفوف ليفربول لفترة طويلة بسبب هذه الإصابة.

وقال روب بيج مدرب فريق ليفربول تحت 21 عامًا لصحيفة "ليفربول إيكو": "قد يبتعد دانس عن ليفربول لشهرين، لن تكون عودته سريعة، إنها انتكاسة له لكنه متفائل جدًا بكل شيء في الحياة وخاصة كرة القدم".

وأضاف: "إذا كان هناك من يستطيع تجاوز هذه النكسة فهو اللاعب بلا شك، يحظى بدعم كامل من الفريق الطبي ومني ومن جميع الموظفين، سيتجاوز الأمر".

وشارك دانس في 10 مباريات مع الفريق الأول لـ ليفربول وسجل 3 أهداف، ولعب مباراة ساوثهامبتون في دور الـ32 من كأس كاراباو مؤخرًا.

أسطورة ليفربول ردا على انتقادات روني ضد محمد صلاح: يظهرون فقط وقت الخسارة

فيما رد إيميل هيسكي أسطورة نادي ليفربول، على انتقادات واين روني لاعب مانشستر يوناتيد السابق ضد محمد صلاح، نجم الريدز بسبب تراجع مستواه ومعدل تهديفه مؤخرا.

وتعرض ليفربول لثلاث هزائم متتالية مؤخرًا، حيث خسر أمام كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، إلى جانب سقوطه أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع روني لتوجيه انتقادات عنيفة ضد محمد صلاح، حيث شكك في احترافيته وسلوكياته في العمل، بسبب عدم تقديمه الدعم الكافي لفريقه على الصعيد الدفاعي.

ورد إيميل هيسكي، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية على انتقادات روني قائلا: “أخلاقيات محمد صلاح في العمل لا تختلف عن المواسم الخمسة أو الستة الماضية، إنه فقط لا يسجل بنفس المعدل، لذلك عندما يسجل، ينسينا أنه لم يسجل في المباريات السابقة، ولكن عندما يكون الفريق خاسرًا، يظهر الجميع ويتحدث عن أسباب الخسارة”.

وواصل:"أنا متأكد من أن محمد صلاح سيعود إلى أفضل حالاته، ربما أعتبر هزائم ليفربول الأخيرة مجرد عثرة في بداية الموسم أكثر من أي شيء آخر، ولكن المشكلة هي أنه عندما ننظر إلى المباريات الأخرى، نجد أننا لم نكن في أفضل حالاتنا".

وأردف: "ربما فزنا مباراتين في اللحظات الأخيرة، ثم خسرنا في المباراتين الأخيرتين في اللحظات الأخيرة، أعتقد أننا ما زلنا نعزز صفوفنا ببعض اللاعبين الجدد، لكننا سنصل إلى هناك، في النهاية ما زلنا في بداية الموسم وما زلنا في المنافسة".

