أبو مسلم: الأهلي في احتياج إلى ديانج، وجراديشار وشريف غير قادرين على قيادة هجوم الأحمر

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأثر برحيل أحمد سيد زيزو، في بداية الموسم الجاري.

الزمالك يعاني من أزمة نفسية

وقال أبو مسلم، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" بعيدًا عن أزمة المستحقات المالية، فالزمالك يعاني من أزمة فنية في الوقت الحالية، وقائمة الفريق أقل من الموسم السابق وليست في مستوى النادي".

وتابع:" الزمالك يعاني منذ رحيل زيزو، وتأثر برحيل اللاعب، ولم يجد اللاعب الذي يمتلك الشخصية القيادية لتعويضه".

مستوى جراديشار أقل من الأهلي

وعن الأهلي قال: "مستوى جراديشار أقل من النادي الأهلي، وأرى أن أليو ديانج بقاءه أفضل للاستفادة من خدماته وأعلم أنه يمتلك عروض من السعودية بمقابل مادي كبير".

وشدد: "شخصية توروب قوية وأتمنى له التوفيق، والمدرسة الدنماركية في التدريب ليست قوية، واتجاه الأهلي في البداية كان التعاقد مع مدرب ألماني".

وأضاف: "ألوم على إمام عاشور، بسبب عدم حفاظه على نفسه وتناول وجبات من الخارج، ومن المفترض أنه لاعب محترف، وعليه أن يحافظ على نفسه".

الأهلي يحتاج إلى أربع صفقات

وأتم: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع 4 لاعبين في يناير، ظهير أيسر وظهير أيمن ومدافع ومهاجم، على أن يكون المهاجم بمواصفات خاصة، في ظل عدم قدرة محمد شريف وجراديشار على قيادة الهجوم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.