مصدر بالأهلي يكشف موقف جراديشار وحقيقة تعافيه

جراديشار
جراديشار

قال مصدر داخل الأهلي: إن السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق أصبح جاهزا تماما بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية، مؤكدا أن اللاعب شارك في المران الأخير قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية أمس وأصبح جاهزا لتدعيم منتخب بلاده الأول في معسكره القادم بعد استدعائه رسميا. 

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوز عريض على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

