كمال شعيب يكشف آخر تطورات أزمة أرض نادي الزمالك (فيديو)

أرض نادي الزمالك،
أرض نادي الزمالك، فيتو

أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن نادي الزمالك تقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص منطقة استثمارية وإضافة بعض الأنشطة الجديدة على أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وكان ذلك في شهر فبراير 2024، وتلقى النادي الرد في 21 أبريل 2024، بالموافقة على إضافة 4 أنشطة جديدة.


وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن إدارة نادي الزمالك قدمت شيك بمبلغ 40 مليون جنيه من قيمة أرض النادي لـ هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا: "في 21 يناير 2025 اجتمع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تقسيط باقي مستحقاتها لدى نادي الزمالك، والبالغة 800 مليون جنيه".


وأضاف: "تقدمنا بتظلم إلى وزير الإسكان، بشأن أرض نادي الزمالك وبه كافة المستندات ويتم بحثه حاليا ومرفق به المستندات التي تؤيد صحة إجراءات النادي"، موضحا: "أرض 6 أكتوبر، حلم لنادي الزمالك، ولدينا ثقة بأن وزير الإسكان سيصدر قرارا لصالح نادي الزمالك بعد بحث تظلمه".
 

