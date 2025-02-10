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رياضة

نجم الزمالك السابق: حزنت على رحيل هذا اللاعب أكثر من بن شرقي

بن شرقي، فيتو
بن شرقي، فيتو

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم فريق الزمالك السابق، أن انتقال المغربي أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي من صفوف فريق الريان القطري لم يغضبه كما حدث مع بعض جماهير الزمالك في الفترة الأخيرة.

نجم الزمالك السابق يتحدث عن رحيل اللاعبين للأهلي 

وقال وليد صلاح عبد اللطيف نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "انتقال أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي أمر عادي بالنسبة لي ولم أغضب لانتقاله إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف: "ما أغضبني هو انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي وعدم عودته إلى نادي الزمالك مرة بعد عودته إلى مصر وانتهاء مشواره مع ميتلاند الدنماركي".

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