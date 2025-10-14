منتخب إسبانيا يضرب بلغاريا برباعية ويبتعد بصدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب إسبانيا على نظيره بلغاريا، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب خوسيه زوريلا ببلد الوليد ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب الاسباني بالهدف لأول في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب مايكل ميرينو، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 79، أحرز تشيرنيف لاعب بلغاريا هدفا بالخطأ في مرماه.

وفي الوقت بدل الضائع أحرز ميكيل أويارزابال الهدف الرابع للمنتخب الإسباني من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، بينتهي اللقاء بفوز الماتادور برباعية نظيفة.

تشكيل إسبانيا أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم

ضم تشكيل منتخب إسبانيا أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم كلا من:

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، لي نورماند، لابورت، جريمالدو.

خط الوسط: ميرينو، زوبيمندي، بيدري.

خط الهجوم: اويارزابال، أوموروديون، باينا.

وشهدت صفوف منتخب إسبانيا غياب كل من هويسين، أولمو، فيران توريس، لامين يامال ورودري، مما أدي إلي استدعاء بورخا إيجليسياس، الذي شارك في مباراة جورجيا، وأيميريك لابورت في معسكر أكتوبر الحالي.

ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

بتلك النتيجة صبح ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 كالتالي:

منتخب إسبانيا: 12 نقطة من 4 جولات

منتخب تركيا: 9 نقاط من 4 جولات

منتخب جورجيا: 3 نقاط من 4 جولات

منتخب بلغاريا: 0 نقاط من 4 جولات

