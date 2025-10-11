إسبانيا يهزم جورجيا 2-0 ويتصدر مجموعته في تصفيات المونديال

فاز منتخب إسبانيا، على نظيره جورجيا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "مانيول فاليرو" ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة إسبانيا وجورجيا

جاء هدفي إسبانيا بواقع هداف في كل شوط عن طريق يريمي بينو في الدقيقة 24، وميكيل أويارزابال بالدقيقة 64.

تشكيل إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات كأس العالم

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو، لي نورماند، باو كوبارسي، مارك كوكوريلا

خط الوسط: مارتن زوبمندي، بيدري، ميكيل ميرينو

خط الهجوم: يريمي بينو، فيران توريس، أويارزابال

وبهذه النتيجة يمتلك منتخب إسبانيا 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين أن جورجيا تمتلك 3 نقاط في المركز الثالث ويحل منتخب تركيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة بدون نقاط.

