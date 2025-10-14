تشكيل إسبانيا لمواجهة بلغاريا في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، أعلن المدرب لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه لمواجهة بلغاريا، التي تجمعهما اليوم، على ملعب استاد خوسيه زوريا في بلد الوليد، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

تشكيل إسبانيا أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم

ضم تشكيل منتخب إسبانيا أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم كلا من:

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، لي نورماند، لابورت، جريمالدو.

خط الوسط: ميرينو، زوبيمندي، بيدري.

خط الهجوم: اويارزابال، أوموروديون، باينا.



وتشهد صفوف منتخب إسبانيا غياب كل من هويسين، أولمو، فيران توريس، لامين يامال ورودري، مما أدي إلي استدعاء بورخا إيجليسياس، الذي شارك في مباراة جورجيا، وأيميريك لابورت في معسكر أكتوبر الحالي.

ويمتلك منتخب إسبانيا 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين أن بلغاريا لا تمتلك أي نقاط حيث تحتل المركز الرابع والأخير.

وسبق أن تواجه المنتخبان في التصفيات نفسها لحساب المجموعة المذكورة، في شهر سبتمبر الماضي، حيث فازت إسبانيا بثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 كالتالي:

منتخب إسبانيا: 9 نقاط من 3 جولات

منتخب تركيا: 6 نقاط من 3 جولات

منتخب جورجيا: 3 نقاط من 3 جولات

منتخب بلغاريا: 0 نقاط من 3 جولات

