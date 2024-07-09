حسام مجدي عن ظهور ليندا في كليب قطر جيلك: "ليها جمهورها"

علق المخرج حسام مجدي مخرج كليب قطر جيلك والذي قدمه عمر كمال وحسن شاكوش بمشاركة الراقصة ليندا علي الانتقادات التي طالت الفيديو كليب برغم اقترابه من تحقيق مليون مشاهدة علي موقع يوتيوب في أيام.

انتقادات لعمر كمال وحسن شاكوش بسبب ليندا

وقال حسام مجدي في تصريح خاص لفيتو: "كليب قطر جيلك لعمر كمال وحسن شاكوش لاقى رد فعل كبير ولكن كان هناك أيضا انتقادات من البعض بسبب اعتقاده أن الكليب تم تصويره في قصر البارون ولكن في الحقيقة التصوير تم في لوكيشن بمنطقة شبرا".

وأضاف: "بالنسبة للانتقادات التي طالت الفيديو كليب بسبب ظهور ليندا إحنا شوفنا فيها المواصفات للمشاركة في الكليب لأن دي أغنية مهرجان.. راقصة وحبينا نضيف حد بيجيد الرقص ويكون شكله وستايله حلو وليندا معروفة وليها جمهورها، ولكن نخلي بالنا أنها متظهرش ببدلة رقص في الكليب وليندا فنانة استعراضية ومعاها تصاريح أنها ترتدي بدل الرقص، وشوفنا بعض الراقصات بتلبس بدل رقص في الأفلام وأعمال فنية".

وتابع حسام مجدي:" وفيه ناس اعترضت علي شكل الملابس وظهورها في الكليب، وأنك تراضي الناس كلها دا صعب واحنا معملناش أي حاجة غلط وحاولنا ميكونش فيه إثارة جدل".

وأضاف: "ليندا مظهرتش ظهور غير لائق في الكليب، هنحاول نتفادى أي شيء ممكن يضايق الناس في اللي جاي”.