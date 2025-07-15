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حوادث

لاتهامها بنشر الفجور، تجديد حبس الراقصة ليندا

الراقصة ليندا
الراقصة ليندا

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس الراقصة ليندا، ١٥ يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة انتشار مقاطع فيديو لراقصة تظهر بشكل غير لائق وترتدي ملابس كاشفة وتقوم بحركات جنسية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.

وأنكرت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات مشيرة أن ما تقوم به عبارة عن حركات راقصة وفن استعراضي، مؤكدة أنها لم تحرض علي الفسق، ولم تنتهك حرمات الحياة الخاصة للمواطنين

وأضافت أن ملابسها عادية وليس بها أي نوع من الإغراء أو خدش الذوق العام.

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