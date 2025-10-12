الأحد 12 أكتوبر 2025
ضبط 181 جوال دقيق بلدي مدعم في حملة مكبرة بأطفيح

نفذت إدارة الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة حملة تموينية مكثفة بمنطقة أطفيح أسفرت عن نتائج متميزة في مجال ضبط الأسواق وردع المخالفين.

قاد الحملة محمود عبد الله، رئيس إدارة الرقابة المركزية، بمشاركة كل من تامر حمدي، ومحمد سيد، والسائق محمود غريب، حيث تمكنت الحملة من ضبط 3 محاضر جنح تموينية تمثلت في ضبط مخزن يحتوي على 23 جوال دقيق بلدي مدعم معدة للاتجار غير المشروع، وضبط 19 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخزن آخر مجاور لمخبز بغرض البيع في السوق السوداء، وضبط سيارة محملة بعدد 139 جوال دقيق بلدي مدعم، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة.


كما أسفرت الحملة عن رصد 24 مخالفة مخبز تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم تسليم بون للمواطنين، وغياب سجل التفتيش، وعدم تمكين الحملة من أداء عملها.

وبذلك بلغ إجمالي المضبوطات 181 جوال دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 27 محضرًا ومخالفة تم تحريرها خلال الحملة.

وأكدت مديرية تموين الجيزة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المديرية لمواجهة محاولات التلاعب في السلع التموينية والدقيق المدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادات التموينية بالمحافظة، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والانضباط في منظومة العمل الميداني.

كما شدد سلطان النجار على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة أي تجاوزات تموينية بكل حزم وسرعة.
 

الجريدة الرسمية