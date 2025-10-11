طوارئ بشارع الهرم بسبب كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي

أعلنت محافظة الجيزة اليوم عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة بشارع الهرم، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم عند ناصية شارع فريد السباعي في حي الطالبية.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تلقت بلاغًا بوجود كسر في الخط الرئيسي، وعلى الفور وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بسرعة انتقال فرق الصيانة والإصلاح إلى موقع الكسر لبدء الأعمال الفورية لإصلاح العطل.

كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وحي الطالبية لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة وتسهيل حركة سير المركبات بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وأشار البيان إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي اضطرت لقطع المياه مؤقتًا عن المنطقة الممتدة من ناصية شارع كفر طهرمس وحتى شارع ضياء بالإضافة إلى عدد من الشوارع المتفرعة المحيطة، وذلك حتى الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة الانتهاء السريع من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة للمواطنين في أقرب وقت ممكن، مشددًا على متابعة الموقف ميدانيًا والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان عودة المياه للمناطق المتأثرة بأمان وانتظام.

