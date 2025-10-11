9 تعليمات لمدير تعليم الجيزة لتحقيق الانضباط بمدارس المحافظة

عقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، وذلك في أول لقاء بعد حركة تدوير القيادات التعليمية بالمحافظة، بحضور محمد فايز، وكيل المديرية.

استهل عطية الاجتماع بكلمة ترحيبية وجَّه فيها خالص الشكر والتقدير للقيادات السابقة على جهودهم المخلصة في خدمة التعليم، كما قدَّم التهنئة للقيادات الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة، مؤكدا أن المرحلة القادمة هي مرحلة انضباط ومتابعة وإنجاز، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يبدأ من الميدان التعليمي.

وخلال الاجتماع، أصدر وكيل تعليم الجيزة حزمة من التعليمات والتوجيهات الهامة لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط في جميع مدارس المحافظة، وجاء أبرزها:

١. الانتهاء الفوري من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بسداد المصروفات، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

٢. تكثيف الإشراف اليومي داخل المدارس وتفعيل إشراف الأدوار والفسحة للحفاظ على سلامة الطلاب.

٣. تنشيط الأنشطة التربوية والفنية والرياضية والثقافية داخل المدارس، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة.

٤. تنفيذ محاضرات الولاء والانتماء الوطني لتعزيز قيم المواطنة وحب الوطن لدى الطلاب.

٥. تفعيل منصة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي وتنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

٦. الاهتمام بالنظافة العامة والصيانة اليومية لدورات المياه والفناء المدرسي.

٧. تعزيز التواصل المستمر مع أولياء الأمور والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.

٨. تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بدقة وعدالة مع الالتزام بمبدأ الثواب والعقاب.

٩. صرف المستحقات المالية لجميع العاملين ومعلمي الحصة دون تأخير، وإعداد حصر شامل بالمستحقين بكل إدارة تعليمية.



وفي ختام الاجتماع، أكد سعيد عطية أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها التعليمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة وتقييمًا مستمرًا للأداء في المدارس والإدارات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.