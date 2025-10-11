محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه بشارع الهرم وبدء عودة الخدمة للمناطق المتأثرة

أعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي قطر 300 مم بشارع الهرم، عند ناصية شارع فريد السباعي، وذلك بعد مجهودات مكثفة من فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي، اليوم، أنه تم الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ وبدء تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بالتنسيق مع حي الطالبية، تمهيدًا لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية بشكل كامل، بعد الانتهاء من الأعمال الفنية اللازمة.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها بدأت في إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق التي تأثرت بالانقطاع خلال فترة الإصلاح، مشيرةً إلى أن الخدمة عادت إلى طبيعتها في أغلب المناطق التابعة لـ حي الطالبية والمناطق المجاورة.

وتقدمت محافظة الجيزة بالشكر إلى المواطنين على تفهمهم خلال فترة تنفيذ الأعمال، مؤكدةً حرصها الدائم على سرعة التعامل مع أعطال شبكات المياه والصرف الصحي بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بشكل مستقر وآمن.

