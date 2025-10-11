السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة تزيل شجرة ضخمة مائلة بالعجوزة قبل سقوطها

إزالة الشجرة
إزالة الشجرة

 كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع شكوى واردة من المواطنين بشارع مرقص حنا بحي العجوزة، وذلك بعد تلاحظ وجود ميل كبير يزداد يوميًا لإحدى الأشجار الضخمة ما أثار مخاوف الأهالي من احتمال سقوطها وتسببها في أضرار.

وقد انتقلت على الفور فرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة من خلال قطاع حدائق العجوزة والمختصين إلى موقع البلاغ مزودة بالمعدات والأدوات اللازمة، وتم فحص الحالة وتبين وجوب إزالة الشجرة حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

 

وعلى الفور تم تنفيذ أعمال الإزالة لشجرة " الفيكس " التي شكلت خطورة كبيرة قبل سقوطها، وذلك بحضور مقدم الشكوى للتأكد من إنهاء الأعمال ورفع المخلفات بشكل آمن ومنظم.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بشكاوى المواطنين وتتعامل معها على وجه السرعة خاصة ما يتعلق بعناصر السلامة العامة، مؤكدًا استمرار الجهود لرصد ومعالجة أي ملاحظات ميدانية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل هيئة العامة للنظافة رفع المخلفات عادل النجار محافظ الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تكشف ملابسات العثور على تمساح نيلي في حدائق الأهرام

البيئة: إزالة 18 ألف متر من الشباك المخالفة لحماية الطيور المهاجرة

حي الدقي ينشئ غرف تصريف لمياه الأمطار بمطلع كوبري ثروت (صور)

حملة تفتيشية مكثفة على مكامير الفحم بدمياط لضبط المخالفات البيئية

محافظة الجيزة تفرض الانضباط في شوارع الوفاء والأمل وخالد بن الوليد بالهرم

إزالة حالة تعد بناحية كفر حجازي في منشأة القناطر

ضبط منشأة لتدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها بعلامة مزيفة في البدرشين

مدير صحة الجيزة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي

الأكثر قراءة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية