رياضة

البرتغال يخطف فوزا صعبا أمام إيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

حقق منتخب البرتغال، فوزا صعبا علي  نظيره الأيرلندي بهدف نظيف في اللقاء الذي اقيم بينهم مساء اليوم السبت، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

وسجل هدف فوز البرتغال اللاعب روبين نيفيز في الدقيقة 1+90.

وكان رونالدو اهدر ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 75. 

وأعلن منتخب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأيرلندي مساء اليوم السبت، على ملعب "جوزيه ألفالادي" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

تشكيل البرتغال أمام أيرلندا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز، روبين نيفيز، جونسالو ايناسيو، روبين دياز، ديوجو دالوت

خط الوسط:فيتينها، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، بيدرو نيتو

وبتلك النتيجة يمتلك منتخب البرتغال 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، في حين تمتلك أيرلندا نقطة واحدة فقط في المركز الرابع والاخير.

