رياضة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 يغيب عن  قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في مباراته أمام غينينا بيساو المقرر لها غدا الأحد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي، عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات والإيقاف والراحة.
 

اللاعبون الغائبون عن منتخب مصر أمام غينيا

ويأتي على رأس هولاء اللاعبين محمد صلاح نجم ليفربول، والذي فضل الجهاز  الفني إراحته  والثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني.
 

بينما يغيب للإصابة وعدم الجاهزية عن مباراة المنتخب وغينيا كلا من عمر مرموش نجم مانشيستر سيتي ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا.

حسام حسن يجهز ٢١ لاعبا لمواجهة غينيا

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن على تجهيز اللاعبين ال٢١ المتواجدين في المعسكر لمباراة غينيا بيساو المقرر لها العاشرة مساء غد الأحد وطالبهم بتحقيق الفوز، وعدم الاستهتار بعد ان نجح المنتخب في حسم التاهل في الجولة الماضية أمام جيبوتي.

