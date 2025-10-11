منتخب مصر يختتم تحضيراته لكأس العرب بخوض وديتين أمام الجزائر

منتخب مصر، أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد الجزائري، على إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقطر، أمام نظيره الجزائري خلال الأجندة الدولية بشهر نوفمبر المقبل.

وعلمت فيتو أن مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام منتخب الجزائر، ستقامان في القاهرة، وتحدد لهما يومي 14 و17 نوفمبر، في ختام تحضيرات الفراعنة للعرس العربي، المقرر إقامته في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

منتخب الجزائر للمحليين، فيتو

منتخب مصر يختتم إستعداداته لودية البحرين

فيما، اختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم السبت، تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا، في الثامنة من مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن معسكره المقام بالمغرب.

وشهد المران أجواءً من الحماس بين اللاعبين، حيث اكتفى الجهاز الفني بتدريب خفيف، وسط تصميم وإصرار من جميع اللاعبين على الظهور بمستوى مميز وتحقيق نتيجة إيجابية، في إطار التحضيرات الجادة لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في ديسمبر المقبل.

منتخب مصر يخسر أمام المغرب بثنائية

كان منتخب مصر الثاني خسر وديته الأولى أمام المغرب بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت، الخميس الماضي، على استاد البشير بمدينة المحمدية المغربية، في إطار استعدادات كلا منهما لبطولة كأس العرب 2025 في قطر.

أحرز هدفي منتخب المغرب كل من؛ محمود بنتايك نجم الزمالك، وأمين زحزوح في الشوط الثاني من المباراة.

