أبو ريدة يهنئ لقجع بافتتاح المقر الإقليمي للفيفا في المغرب

قدم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمناسبة افتتاح المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ـ فرع أفريقيا.



وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد افتتح اليوم المقر الجديد بالمملكة المغربية بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمهندس هانى أبو ريدة عضو مجلس الفيفا ورئيس اتحاد شمال أفريقيا وفوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.

اتحاد الكرة، نعى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملين بالاتحاد السيد وائل أبو حسين شقيق محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.

في سياق آخر، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بتوزيع 1500 كرة قدم على أندية القسم الثاني (أ - ب) والقسم الثالث في إطار دعم الأندية الشعبية بالمحافظات.

وأعلن الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سوف يتم التسليم من مقر الاتحاد بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 20 يوليو 2025 وحتى 1 سبتمبر 2025.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم إلى الفروع التابعة لإبلاغ الأندية بالإجراءات التالية:

1- إذن إضافة من النادى للمخازن معتمد بخاتم النادي.

2- يتم حضور مندوبي أندية القاهرة والجيزة والقليوبية لاستلام الكرات من مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.



3- بالنسبة لباقى الأندية يتم حضور مندوب الفرع للاستلام والتوزيع على الأندية، بموجب محضر تسليم، على أن يتحمل الفرع تكاليف الانتقالات للمندوبين.

4- يتم التسليم خلال الفترة من ۲۰۲۵/۸/۲٠ وحتى ۲۰۲۵/۹/۱ في الفترة الصباحية من ١٠ - ٣ عصرًا عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

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