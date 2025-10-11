نجم ليفربول يرشح 4 منتخبات للفوز بكأس العالم 2026

كشف نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين وبطل العالم 2022، ألكسيس ماك أليستر عن توقعاته بشأن المنتخبات المرشحة للعب الأدوار الأولى في كأس العالم 2026، قائلا إن منتخب بلاده والبرازيل سيكونان من أبرز المنتخبات المرشحة للمربع الذهبي.

ماك أليستر يتوج مع الأرجنتين بمونديال 2022

وتوج ألكسيس ماك أليستر، لاعب خط وسط ليفربول مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، بعد نهائي مثير وتاريخي أمام فرنسا (3 ـ 3) في مونديال قطر، وهو اللقب الأول لمنتخب التانجو بعد انتظار دام 36 عاما.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني، الذي توج بعد ذلك بلقب كوبا أمريكا 2024، لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في 3 بلدان للمرة الأولى في تاريخ البطولة وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وبدوره، نجح منتخب البرازيل صاحب الألقاب العالمية الخمسة، وآخرها عام 2002، في التأهل رغم صعوبة مساره في التصفيات، ليواصل حضوره الدائم في كل نسخ المونديال.

ماك أليستر يرشح 4 منتخبات للتتويج بكأس العالم 2026

وفي تصريحات إعلامية، اعتبر ألكسيس ماك أليستر أن منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا هي الأوفر حظا وفرصة للمراهنة على اللقب العالمي في 2026.

وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا: "أطمح للتتويج من جديد بكأس العالم وتراودني بفكرة الفوز باللقب مرة ثانية في 2026، المهمة لن تكون سهلة، سنجد منتخبات قوية ومرشحة بدورها للتتويج بكأس العالم 2026".

وتابع: "إسبانيا وفرنسا والأرجنتين مرشحون بقوة للصعود على منصة التتويج، ويمكننا إضافة البرازيل".

وأشاد لاعب ليفربول بعودة البرازيل القوية، قائلا: "لقد عاد الفريق إلى الساحة بقوة، ورغم أنه قد لا يكون في أفضل حالاته حاليًا، إلا أنه يضم لاعبين رائعين ومدربًا رائعًا هو كارلو أنشيلوتي، للبرازيل تاريخها وثقلها الكروي وستكون من أبرز المرشحين للفوز باللقب العالمي".



