السبت 11 أكتوبر 2025
عصام كامل

خارج الحدود

متظاهرون يهتفون ضد نتنياهو خلال كلمة ويتكوف بشأن اتفاق غزة (فيديو)

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

 هتف متظاهرون ضد نتنياهو أثناء كلمة ستيف ويتكوف في ميدان الأسرى الإسرائيليين وسط تل أبيب، اليوم السبت، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقال الإعلام العبري إن هذه المشاهد يتمنى نتنياهو حذفها، كونها تتضمن هتافات استهجان وغضب من المستوطنين في ميدان الأسرى بـ"تل أبيب"، عقب ذكر المبعوث الأمريكي "ويتكوف" اسم رئيس الوزراء "نتنياهو".

وألقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء اليوم السبت، كلمة في ميدان الأسرى وسط تل أبيب داخل الأراضي المحتلة.

 

سلام ولد ليس من رحم السياسة بل من رحم الشجاعة

وقال المبعوث الأمريكي: "نحتفل الليلة بلحظة ظنها كثيرون مستحيلة.. نحتفل الليلة بسلام ولد ليس من رحم السياسة بل من رحم الشجاعة.. ترامب أثبت أن السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلا"، وذلك علي حد تعبيره.

وأضاف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: نشكر قادة مصر وتركيا وقطر على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة. 

 

رئيس أركان الاحتلال يتفقد غزة ميدانيًا برفقة وفد أمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان قام اليوم بجولة ميدانية داخل قطاع غزة برفقة وفد أمريكي يضم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والمستشارين جاريد كوشنر وآرييه كوبر.

وأضاف المتحدث أن الوفد الأمريكي زار مجمع العائدين في قاعدة رعيم وتفقد استعدادات الجيش وسير العمليات الميدانية في قطاع غزة

وأوضح البيان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية  شارك في جلسة مشتركة مع رئيس الأركان الإسرائيلي وعدد من كبار قادة الجيش، حيث جرى بحث الوضع العملياتي في ساحات القتال المختلفة.  

الاحتلال الإسرائيلي الاسري الإسرائيليين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي المبعوث الأمريكي ترامب

