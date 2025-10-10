ويتكوف لـ رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)

وجه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشادة خاصة بالدور المصري في إنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن القيادة المصرية كانت حجر الأساس في تحقيق هذا التقدم التاريخي.

وقال ويتكوف مخاطبًا الرئيس السيسي: “لولاك ولولا مهارات فريقك لما أنجزنا أي شيء.. لقد كنتم الصوت العاقل الذي جمع الأطراف وفتح الطريق نحو السلام”.

وأشاد المبعوث الأمريكي خلال اللقاء برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن محمود رشاد، موجهًا له رسالة تقدير قائلًا: "أشكرك.. بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه.. عملك كان محوريًّا في إنجاح كل خطوة في المفاوضات".

الدور المصري في الوساطة

وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة تقدر بعمق الجهود المصرية التي أسفرت عن تثبيت اتفاق غزة وتهيئة الأرضية لاستئناف المسار السياسي نحو حل الدولتين، مشددًا على أن التاريخ سيذكر أن القاهرة كانت مركز التحرك نحو السلام في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة.

الرئيس السيسي: مصر ستواصل دورها

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستظل تعمل من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل، موضحًا أن القاهرة تتحرك بمسؤولية إقليمية وإنسانية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار بما يضمن استقرار المنطقة بأسرها.

