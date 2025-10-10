أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر

نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي قوله: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها ترامب بمصر.

وأفاد موقع أكسيوس، اليوم الجمعة، بأن ترامب يعتزم عقد قمة للزعماء بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل.

وقبل وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي خطابا أمام الكنيست يوم الاثنين المقبل، قبل التوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق غزة.

ترامب سيلقي خطابا أمام الكنيست الاثنين قبل التوجه لمصر للتوقيع على اتفاق غزة

ويأتي ذلك بعدما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع، أن هناك ترجيحات بتأجيل زيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب ليوم، على أن يصل إليها الاثنين.



وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، أن اتفاق غزة وتحرير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما كان ليُبرم لولا جهود الرئيس ترامب وفريقه.

وقال نتنياهو: "هذه لحظة فارقة، لقد أمضينا العامين الماضيين نناضل لتحقيق أهداف حربنا، ومن أهمها إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا. ونحن على وشك تحقيق ذلك".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.