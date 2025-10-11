السبت 11 أكتوبر 2025
جيش الاحتلال: رئيس الأركان يتفقد غزة ميدانيًا برفقة وفد أمريكي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان قام اليوم بجولة ميدانية داخل قطاع غزة برفقة وفد أمريكي يضم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والمستشارين جاريد كوشنر وآرييه كوبر.

 

زيارة مجمع العائدين

وأضاف المتحدث أن الوفد الأمريكي زار مجمع العائدين في قاعدة رعيم وتفقد استعدادات الجيش وسير العمليات الميدانية في قطاع غزة

وأوضح البيان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية  شارك في جلسة مشتركة مع رئيس الأركان الإسرائيلي وعدد من كبار قادة الجيش، حيث جرى بحث الوضع العملياتي في ساحات القتال المختلفة.

 

العلاقات بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، ومتابعة التنسيق الميداني في ضوء التطورات الأخيرة في غزة والمنطقة.

