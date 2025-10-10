يذكرهم بهتلر، بن غفير يهاجم ويتكوف وكوشنر خلال اجتماع إقرار خطة ترامب (فيديو)

شهد اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الذي عقد ليل الخميس، لإقرار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، سجالًا بين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في اجتماعها الأخير بالإجماع، على خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة وعودة الرهائن، والتي عارضها وزيرا المالية والأمن القومي المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.



وكشفت القناة 12 العبرية إن بن غفير، الذي يعارض الاتفاق مع "حماس" ويرفض وقف الحرب حتى القضاء على الحركة سياسيًا وعسكريًا، هاجم المبعوث ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

وقالت القناة العبرية إن بن غفير احتد على ويتكوف وكوشنر في اجتماع الحكومة وسألهما: "هل ستتصالحون مع هتلر؟ حماس هي هتلر، يريدون قتلنا".

WATCH: Remarks by Prime Minister Benjamin Netanyahu at the government meeting for the approval of the hostages release framework, together with President Trump's Special Envoy to the Middle East, @SteveWitkoff, and with the President's son-in-law, @JaredKushner. pic.twitter.com/zMALibPcEY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025



من جهتها، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية جانبًا من الحوار الذي دار بين بن غفير وويتكوف وكوشنر، حيث قال: "أيها السادة المحترمون، لم تكونوا لتقوموا بإطلاق سراحهم في الولايات المتحدة أبدًا".

وأضاف: "أنا أقدر عملكم الجاد ومساعدتكم لإسرائيل، ولكن دعونا نكن واقعيين - لم تكونوا لتؤيدوا صفقة كهذه. علاوة على ذلك، تحدثتم عن اتفاقيات اقتصادية وعن صنع السلام. لا يمكن صنع السلام مع حماس! إنهم يريدون قتلنا".

ورد ويتكوف قائلًا: "أتفهمك، ولكن أريد أن أروي لك قصة شخصية. كان لدي طفل مات بجرعة زائدة، وأردت أن أقتل عائلة الشخص الذي أعطاها الجرعة. ولكن عندما وصلت إلى المحكمة، رأيت والديه اللذين كانا يشعران بالخجل الشديد وطلبا السماح، وسامحتهما".

وعاود بن غفير هجومه قائلًا: "سيد ويتكوفت، هذا هو الفرق: هؤلاء الذين قتلونا في 7 أكتوبر لا يطلبون السماح. عائلاتهم فخورة بذلك. إنهم يريدون قتل اليهود".

وبحسب الصحيفة، هنا تدخل كوشنر قائلًا: "لكن حماس معزولة في جميع أنحاء العالم ويتم ردعها".

فردّ عليه بن غفير محتدًا وسأله: "هل كنتم لتصنعوا السلام مع هتلر؟ حماس هي هتلر. إنهم يريدون قتلنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.