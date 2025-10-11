السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل مغسلة بالوادي الجديد

شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد حادثًا مأساويًا، بعدما لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل إحدى المغاسل جنوب المدينة.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بمصرع شاب يُدعى حازم.م"  18 عامًا،، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله داخل مغسلة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

