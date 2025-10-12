قبل ساعات من فتح الباب، الداخلية توضح شروط وإجراءات التقديم لحج القرعة 2026

أكدت وزارة الداخلية، أن تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1447هـ / 2026م، بداية من اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 حتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 يتم شخصيًا بمراكز وأقسام الشرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للشئون الإدارية، أو بالاتصال على الرقم (27983000 – 02)، بداية من اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.



ويشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية، وألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، مع التمتع بحالة صحية جيدة.

كما أوضحت الوزارة أن الطلبات تُقبل وفق النماذج المعدة لذلك، ويُوقع المواطن بنفسه على الطلب، ويُدرج به الرقم القومي، والبيانات الصحية بالتفصيل.

شروط وإجراءات التقديم في قرعة الحج 2026

وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية، وألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، مع تمتعه بحالة صحية جيدة تسمح بأداء المناسك.

وشددت الداخلية على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات السعودية الخاصة بالاستطاعة الصحية، وتقديم شهادة طبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان المصرية، موضحة أن مكتب شؤون حجاج مصر يحق له إلغاء طلبات أو تأشيرات الحج المقدمة بناءً على تقارير طبية غير دقيقة، وإعادة أصحابها من المملكة على نفقتهم الخاصة دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

كما يُشترط أن يوقع المتقدم والمرافق له - إن وجد - على الإقرار المرفق بالطلب بعدم أدائه فريضة الحج من قبل، وموافقته على الشروط والضوابط المعتمدة من اللجنة الوزارية للحج، على أن يتم استبعاد أي متقدم يثبت مخالفته لهذه الشروط.

وأكدت الوزارة أنه لن يُقبل أي طلب ما لم يتم التأشير بعلامة (√) في الجزء الخاص بالحالة الصحية داخل النموذج، وأن الطلب يجب أن يوقع عليه مقدم الطلب والمرافق معًا في حالة وجود مرافق.

شروط السن والتأهيل القانوني:

يشترط في المتقدم والمرافق أن يكونا كاملي الأهلية القانونية، وأن يكونا مصريي الجنسية.

-لا يقل سن مقدم الطلب بمفرده عن 21 عامًا.

- لا يقل سن المرافق الوجوبي لكبير السن (70 عامًا فأكثر) أو من ذوي الهمم عن 18 عامًا.

-لا يقل سن المرافق غير الوجوبي عن 12 عامًا.

كما يُعتمد في تحديد السن تاريخ 8 فبراير 2026 الموافق 20 شعبان 1447هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب أو المرافق قد أدى فريضة الحج من قبل، وأن تربطهما صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.



وفي حالة عدم إثبات صلة القرابة تُلغى فرصة الحج للمرافق فقط، بينما تُحفظ للمقدم الأصلي، أما إذا تعذر ترشيح مرافق بديل للحالات الوجوبية يُلغى الطلب بالكامل.

