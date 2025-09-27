31 لاعبا في قائمة الإمارات لتصفيات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال

اختار الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخب الإمارات، قائمة من 31 لاعبًا لدخول معسكر في دبي، خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري، وحتى 7 أكتوبر المقبل.

ويقام المعسكر ضمن خطة الاستعداد الأخيرة لخوض مباراتي عمان وقطر، يومي 11 و14 أكتوبرالمقبل، في تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي، المقررة في قطر، والمؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة المختارة كالتالي:



حراسة المرمى: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، فهد الظنحاني

الدفاع: لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خالد الظنحاني، إيريك دي مينيزيس، روبن فیلیب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، زاید سلطان، علاء الدين زهير، ريتشارد اکونور

الوسط: ماکانزی هانت، لوان بيريرا، جوستافوا أليكس، ماجد حسن، حارب عبد الله، محمد عبد الباسط، سیل سوزا، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، يحيى نادر، علي صالح، فابيو دي ليما، نيكولاس خیمینیز

الهجوم: كایو لوكاس، ألفارو دي أوليفيرا، کایو كانيدو، برونو أوليفيرا

