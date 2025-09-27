الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

31 لاعبا في قائمة الإمارات لتصفيات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات

اختار الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخب الإمارات، قائمة من 31 لاعبًا لدخول معسكر في دبي، خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري، وحتى 7 أكتوبر المقبل.

 

ويقام المعسكر ضمن خطة الاستعداد الأخيرة لخوض مباراتي عمان وقطر، يومي 11 و14 أكتوبرالمقبل، في تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي، المقررة في قطر، والمؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة المختارة كالتالي:


حراسة المرمى: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، فهد الظنحاني

الدفاع: لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خالد الظنحاني، إيريك دي مينيزيس، روبن فیلیب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، زاید سلطان، علاء الدين زهير، ريتشارد اکونور

الوسط: ماکانزی هانت، لوان بيريرا، جوستافوا أليكس، ماجد حسن، حارب عبد الله، محمد عبد الباسط، سیل سوزا، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، يحيى نادر، علي صالح، فابيو دي ليما، نيكولاس خیمینیز

الهجوم: كایو لوكاس، ألفارو دي أوليفيرا، کایو كانيدو، برونو أوليفيرا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الروماني أولاريو كوزمين منتخب الإمارات عمان قطر كاس العالم 2026

مواد متعلقة

ماييلي يقود قائمة الكونغو في مرحلة الحسم من تصفيات كأس العالم

قائمة منتخب الإمارات استعدادًا لملحق التصفيات الآسيوي المؤهل لمونديال 2026

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

المصري يهدد بتجميد النشاط الرياضي والانسحاب من الدوري

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع أسعار الوقود؟ وزير التموين يجيب

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

في ذكراه الـ 55، نجل عبد الناصر يروي تفاصيل الساعات الأخيرة بحياة الرئيس

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر ربيع الثاني

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads