محافظ الإسماعيلية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء

 قام اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اليوم السبت، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.  

 جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية. 

 

بالإضافة لوكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وممثلي بيت العائلة المصرية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.  

 

 

وخلال الاحتفال تم عزف الموسيقى، "لسلام الشهيد" وهو تقليد عسكري تقديرًا وإعزازًا لشهداء مصر الأبرار، لما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، ثم قام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

