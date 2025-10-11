السبت 11 أكتوبر 2025
25 مرشحًا للنواب تقدموا بأوراقهم إلى مجمع محاكم الإسماعيلية

 تواصل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أعمالها داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوية المستشار وائل أبو شادي، والمستشار رشاد بهجت، وسط متابعة أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان سير الإجراءات بسلاسة.

مواعيد عمل اللجنة 

 وتستقبل اللجنة الراغبين في خوض الانتخابات منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا، حتى الأربعاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (44) لسنة 2025، برئاسة القاضي حازم بدوي، بشأن مواعيد وإجراءات الترشح لمجلس النواب.
 

 

عدد المتقدمين بأوراق الترشح 

 وشهدت اللجنة خلال الفترة الماضية إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في الترشح، حيث بلغ عدد من تقدموا بأوراقهم حتى الآن 25 مرشحًا على مقاعد الدوائر الثلاث بالمحافظة، منهم 3 سيدات، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين محيط المحكمة وتنظيم حركة الدخول والخروج.

 

وضمت قائمة المتقدمين كلًا من:

 موسى خالد موسى مبارك، ومحمد الشحات إبراهيم عيد، ومحمد السيد طلبة علي سلام، وسامي محمد علي سليم، وسيد محمد محمود عبدالجليل، وحسين عبدرية محمد طلب، وأحمد ماهر محمد يوسف، ونظير عبدالعظيم لطفي محمد، ومحمد عبدالرحيم خلف عبدالعال، وسيد أنس عبدالسلام عبدالجواد، وسليمان عبد حسن عبد، ومحمد سليمان سيد يوسف، ومنار خالد محمود محمد، ومحمد محمد حفني محمد، وفؤاد عبدالعزيز علي معروف، ومها رياض محمد عطا الله عجلان، وصلاح الدين حسن محمود حسن، ومحمد أحمد محمد عبد الحميد، وسلميان أحمد سليمان سلمي سليمان، ومحمد السيد الديداموني محمد، وكامل سالم سليمان عمير، ويوسف محمود عبد المنعم محمد، إلى جانب أحمد محمد عبد الله محمد، وكرم عبد الحليم محمد محمود.

وأكدت اللجنة ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لكل مرشح، والتي تشمل السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال، وإقرار الذمة المالية، وشهادة المؤهل الدراسي، إلى جانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة، وفتح حساب رسمي للدعاية الانتخابية بأحد البنوك أو البريد المصري وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع من المواطنين والقوى السياسية بالمشهد الانتخابي

الجريدة الرسمية