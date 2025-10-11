محافظ الشرقية ونائب وزير الصحة يضعان خارطة طريق جديدة لتطوير المنظومة الطبية

شهدت محافظة الشرقية زيارة ميدانية مهمة، حيث استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، عقب جولته الإشرافية على مستشفيي بلبيس المركزي والأحرار التعليمي، لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، وبحث سبل دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

الارتقاء بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية

ورحب محافظ الشرقية بنائب وزير الصحة، مؤكدًا أن الارتقاء بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، لتحقيق مجتمع صحي وسليم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة بالأجهزة الطبية الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متميزة تليق بالمواطنين.

تعزيز الصحة العامة وتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي

وأكد المحافظ استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتطوير مستوى الخدمات الصحية والعلاجية داخل المستشفيات، مثمنًا جهود إدارة الطب الوقائي بالوزارة في تعزيز الصحة العامة وتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي على أرض المحافظة.

افتتاح 5 مشروعات جديدة بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر

وأشار المحافظ إلى حرصه الدائم على متابعة سير العمل داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية للوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد افتتاح 5 مشروعات جديدة بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر، بتكلفة إجمالية بلغت 36 مليونًا و600 ألف جنيه، ضمن احتفالات الشرقية بعيدها القومي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

محافظ الشرقية يستقبل نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي،فيتو

تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع الصحة وتوفير الدعم اللازم لاستكمالها ودخولها الخدمة

من جانبه، ثمّن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، جهود محافظ الشرقية في المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع الصحة، وتوفير الدعم اللازم لاستكمالها ودخولها الخدمة، بما يضيف نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تشكيل فرق عمل لمتابعة الأداء داخل المستشفيات الحكومية والتعليمية

وأوضح نائب الوزير أنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة الأداء داخل المستشفيات الحكومية والتعليمية ومستشفيات الطوارئ بنطاق المحافظة، للوقوف على أية معوقات أو ملاحظات والعمل على تذليلها فورًا، مع تحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين، حرصًا على ضمان تقديم خدمة صحية متميزة ومتكاملة للمواطنين.

