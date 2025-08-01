السيرة الذاتية للدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الجديد بالشرقية

الدكتور أحمد محمد البيلي علي، وكيل وزارة الصحة الجديد بالشرقية من مواليد محافظة الدقهلية، طبيب بشري واستشاري أمراض الباطنة والكلى، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا دفعة عام ٢٠٠٧،

ماجستير إدارة جودة المنشآت الصحية

كما حصل على ماجستير أمراض الباطنة والكلى بجامعة طنطا عام ٢٠١٤، حصل على ماجستير إدارة جودة المنشآت الصحية MQM من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام ٢٠٢١، حصل على ماجستير إعداد القادة من جامعة هارفارد الأمريكية "Leadership in Medicine" عام ٢٠٢٢، حصل على دبلومة إدارة المستشفيات من المجلس الوطني للتدريب والتعليم عام ٢٠١٩.

السيرة الذاتية لوكيل وزارة الصحة الجديد

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة، بأن وكيل وزارة الصحة الجديد، بالشرقية شغل العديد من المناصب القيادية داخل القطاع الصحي، حيث شغل مؤخرًا منصب وكيل مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي بالدقهلية، بالإضافة إلى مدير إدارة الكلى بصحة الدقهلية، كما شغل منصب نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الدقهلية، وقبلها مدير مستشفى تكامل دميرة، إلى جانب عمله أخصائي أمراض الكلى بمستشفى المنصورة الدولي.

دورات تدريبية معتمدة فى التنمية المستدامة

كما حصل الدكتور أحمد البيلي على العديد من الدورات التدريبية المعتمدة في التنمية المستدامة والحوكمة والتحول الرقمي من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كما شارك في العديد من دورات التنمية البشرية، من جهات وهيئات متخصصة، وكذلك المؤتمرات الدولية واللقاءت العلمية الصحية الكبري بمختلف محافظات الجمهورية.

التهنئة من العاملين للبيلى

وتقدمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخالص التهنئة للدكتور أحمد البيلي على توليه مهام وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وأن يكون خير خلف لخير سلف، ومواصلة مسيرة التطوير والإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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