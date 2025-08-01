الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيرة الذاتية للدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الجديد بالشرقية

أحمد البيلي وكيل
أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الجديد بالشرقية

الدكتور أحمد محمد البيلي علي، وكيل وزارة الصحة الجديد بالشرقية  من مواليد محافظة الدقهلية، طبيب بشري واستشاري أمراض الباطنة والكلى، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا دفعة عام ٢٠٠٧، 

صحة الشرقية تقدم الخدمة لمليون مواطن خلال أسبوعين

ماجستير إدارة جودة المنشآت الصحية 

كما حصل على ماجستير أمراض الباطنة والكلى بجامعة طنطا عام ٢٠١٤، حصل على ماجستير إدارة جودة المنشآت الصحية MQM من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام ٢٠٢١، حصل على ماجستير إعداد القادة من جامعة هارفارد الأمريكية "Leadership in Medicine" عام ٢٠٢٢، حصل على دبلومة إدارة المستشفيات من المجلس الوطني للتدريب والتعليم عام ٢٠١٩.

السيرة الذاتية لوكيل وزارة الصحة الجديد

وأوضح  محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة، بأن وكيل وزارة الصحة الجديد، بالشرقية شغل العديد من المناصب القيادية داخل القطاع الصحي، حيث شغل مؤخرًا منصب وكيل مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي بالدقهلية، بالإضافة إلى مدير إدارة الكلى بصحة الدقهلية، كما شغل منصب نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الدقهلية، وقبلها مدير مستشفى تكامل دميرة، إلى جانب عمله أخصائي أمراض الكلى بمستشفى المنصورة الدولي.

دورات تدريبية معتمدة فى التنمية المستدامة 

كما حصل الدكتور أحمد البيلي على العديد من الدورات التدريبية المعتمدة في التنمية المستدامة والحوكمة والتحول الرقمي من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كما شارك في العديد من دورات التنمية البشرية، من جهات وهيئات متخصصة، وكذلك المؤتمرات الدولية واللقاءت العلمية الصحية الكبري بمختلف محافظات الجمهورية.

وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"

التهنئة من العاملين للبيلى 

وتقدمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخالص التهنئة للدكتور أحمد البيلي على توليه مهام وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وأن يكون خير خلف لخير سلف، ومواصلة مسيرة التطوير والإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دفعة عام 2007 جامعة طنطا طبيب بشري استشارى امراض الباطنة والكلى بكارليوس الطب والجراحة محافظة الدقهلية وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية

مواد متعلقة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لمليون مواطن خلال أسبوعين

وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"

وكيل صحة الشرقية يشهد فعاليات اليوم العلمي بوحدة التصلب المتعدد

صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 896 ألف مواطن خلال 12 يوما

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

مفاجأة بشأن ضحية حفل محمد رمضان

تنبيه هام من مكتب تنسيق الجامعات للطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى

أخبار مصر: وفاة ومصابون في حفل محمد رمضان بالساحل، صدمة عن سعر البنزين بالزيادة القادمة، ارتفاع أسعار كوكاكولا وشويبس

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

أستاذ قانون دستوري يكشف موعد تحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر

لبنى عبد العزيز، أثارت الجدل بزواجها من منتج شهير و"خلى بالك من زوزو" جعلها ترفع شعار "غلطة وندمان عليها"

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

136 لجنة حول العالم لتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

تفسير حلم التصوير في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads