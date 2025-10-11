السبت 11 أكتوبر 2025
أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان: ضبط 12 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

حملات لكشف المخدرات
حملات لكشف المخدرات على سائقي الحافلات، فيتو

تلقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية،حيث تم تنفيذ  121 حملة  خلال أول 3 أسابيع  من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026. 

وجاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وتم الكشف على 1760 سائقا في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والدقهلية والبحيرة وسوهاج وبنى سويف وأسوان وقنا ومطروح وكفر الشيخ". 

المواد المخدرة

وتبين إيجابية العينة لـ 12 سائقا يتعاطون المواد المخدرة "الحشيش كريستال،  شابو،  ترامادول" ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ إجراءات رادعة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر بجانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل. 

حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس

ويستمر تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة والتوسع في تنفيذ الحملات لتشمل المحافظات المختلفة، وذلك لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار تكثيف حملات الكشف على الطرق السريعة.

صندوق مكافحة وعلاج الادمان، فيتو
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فيتو

من جانبه أشار  الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى استمرار تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ حيث تستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية  وجاري التوسع في حملات الكشف بالمحافظات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما أنه جارى أيضًا التوسع في الحملات باستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، لافتًا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وفى نفس السياق يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" فى تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة، وأيضًا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى تعاطى السائق للمواد المخدرة "احمرار العين، وجود هالات سوداء تحت العين، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه، كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وعدم تقديره للمسافات".

أتوبيسات المدارس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الحافلات المدرسية الحشيش والشابو الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة سائقي الحافلات المدرسية سائقي حافلات المدارس صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

الجريدة الرسمية