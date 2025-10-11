بورسعيد تشهد ختام فعاليات المهرجان الدولي الأول للهوكي (صور)

شهدت محافظة بورسعيد، ختام فعاليات مهرجان بورسعيد الدولي الأول للهوكي "رجال وسيدات"، الذي استضافته المدينة الرياضية ببورسعيد خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2025م، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبحضور ومشاركة محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.

كان قد أقيم المهرجان السالف ذكره بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع شركة Trip To Deal، وبإشراف الاتحاد المصري للهوكي، وبمشاركة مميزة من عدد من الأندية المصرية والأفريقية.

المهرجان بمشاركة فرق بارزة من دول العالم المختلفة

وشهد المهرجان، الذي أقيم احتفاءً بروح أكتوبر المجيدة، مشاركة فرق بارزة من بينها فريق جنوب أفريقيا، نادي سموحة، نادي الشرقية، نادي بورفؤاد، مركز شباب الجزيرة، ونادي الطائرات، حيث أقيمت سلسلة من المباريات الدولية الودية والفقرات الاستعراضية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير والحضور.

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى المهرجان

وأشاد اللواء محب حبشي بمستوى تنفيذ المهرجان مؤكدا أن محافظة بورسعيد أصبحت مؤهلة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مشددا على استمرار تقديم الدعم للنهوض بالقطاع الرياضي ببورسعيد.

من جانبه أكد محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن استضافة المهرجان يجسد نجاح بورسعيد في تنظيم حدث رياضي دولي يليق بمكانتها وتاريخها، مشيرًا إلى أن المهرجان جاء ليؤكد على عمق العلاقات الرياضية والثقافية بين مصر والدول المشاركة، فضلًا عن دوره في نشر رياضة الهوكي بين النشء والشباب.

تكريم الفرق الفائزة وسط احتفالات أكتوبر

واختُتمت الفعاليات بتكريم الفرق المشاركة وتبادل الدروع التذكارية، وسط أجواء احتفالية عكست روح أكتوبر المجيدة، وأبرزت مكانة بورسعيد كقلعة للرياضة والبطولة والتاريخ.

