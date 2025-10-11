السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

المشدد ثلاث سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التزوير في منطقة حلوان.

 كشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهم على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية المنسوبة إلى جهات مختلفة، كما روجوا لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهم.


بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 عاطلين وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على هاتفين محمول، وبفحصهم فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد ممارستهما لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب جرائم  التزوير والنصب علي المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

