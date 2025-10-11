رئيس الوزراء يتفقد مصنع "عبور لاند" (صور)

في إطار جولته اليوم بمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد مصنع "عبور لاند" بمدينة العبور، التابع لشركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية.

تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة

وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم لمصنع "عبور لاند" تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتًا في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.



من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الهامة، لاسيما المصانع العاملة في مجالات إنتاج منتجات الألبان، حيث تتمتع مصر بقدرة تنافسية كبيرة، وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، مُشيرًا في هذا الإطار إلى النجاح الملموس الذي حققته المنتجات المصرية بمُختلف الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

وخلال جولته بالمصنع، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المُختلفة وخط الإنتاج المُتكامل بمصنع "عبور لاند ٢" المُتخصص في صناعة الجبن الأبيض، حيث تم مشاهدة مراحل الانتاج، والبسترة، والترشيح، وإضافة الملح وغيره من المكونات، ثم مرحلة اللبن المُركز ودفعه نحو مرحلة صناعة الجبن، كما تم تفقد صالة الإنتاج، والمرور على ماكينات "التترا باك"، وماكينات التجميع، والتغليف، والطباعة، ومعرض منتجات الشركة المعدة للسوق المحلية والتصدير.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس محمد حامد شريف، رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، والذي أشار إلى أن الشركة تصدر الجزء الأكبر من الإنتاج لدول الخليج العربي وبعض الدول الأخرى.

ولفت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى حوالي ٣٥ دولة مثل: روسيا، وأذربيجان، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية مثل: تشاد، والسنغال، وغيرهما.





وأوضح أن الشركة يعمل بها حوالي ٢٦٠٠ عامل، ولديها شبكة توزيع ضخمة تُغطي جميع محافظات الجمهورية، من خلال "السيارات المُبردة" التي تقوم بنقل وتوزيع مُختلف مُنتجات الشركة لمنافذ البيع والأسواق التجارية، هذا إلى جانب الوكلاء الموجودين بجميع أنحاء الجمهورية.

وتطرق المهندس أحمد حسين، مدير عام المصانع بشركة "عبور لاند"، إلى "خطة التوسعات" بالشركة، حيث نوه إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مصنع جديد، وتم الانتهاء من تركيب الماكينات والمُعدات، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تجارب التشغيل خلال الشهر الحالي، تمهيدًا لبدء الإنتاج في مطلع شهر نوفمبر القادم، حيث سيعمل المصنع بشكل أساسي في مجال إنتاج "الجبن المطبوخ" لأنه الأكثر طلبا حاليًا في مجال التصدير.

وفي ذات الإطار، تحدث المهندس أحمد حسين، حول خطط التوسع في مزرعة "عبور فارم" وهي مزرعة تابعة للشركة، وتُنتج حاليًا حوالي ١٢ طنا من الألبان يوميًا، ويوجد بها حوالي ٧٠٠ من الأبقار، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى معدل إنتاج ٣٠ طنا يوميًا من الألبان، لتلبية الطلب المُتزايد على مُنتجاتها، حيث تعمل مصانع الشركة بكامل طاقتها في كثير من الأحيان، خاصة خلال فترات المواسم وزيادة الطلب على منتجات المصنع المُعدة للتصدير.

