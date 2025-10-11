السبت 11 أكتوبر 2025
اليوم العالمي للفتاة، الإناث الأكثر عددا بالجامعات مقارنة بالذكور

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الفتيات في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، من خلال المبادرات والبرامج التي تُنمي مهاراتهن وتُعزز مشاركتهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يتجسد في العديد من الأنشطة الجامعية التي تُنظمها المؤسسات الأكاديمية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للفتاة.

وتوضح الإحصاءات الرسمية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤  ارتفاع نسبة الفتيات المقيدات بالجامعات الحكومية مقارنة بالذكور، حيث بلغ إجمالي عدد المقيدين نحو ١٩٦٣٧٨٩ طالبًا وطالبة، منهم ١٠٤٩٢٦١ طالبة بنسبة (٥٣٫٤٪) مقابل ٩١٤٥٢٨ طالبًا بنسبة (٤٦٫٦٪).

وأشار عاشور إلى أن الجامعات والمعاهد المصرية تسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للفتيات، تتيح لهن فرصًا متكافئة في التعليم الجامعي والبحث العلمي وريادة الأعمال، وتُشجعهن على الإبداع والمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تُسهم في بناء الشخصية وتنمية القدرات.

في هذا السياق، أكد الوزير أن دعم الفتيات في المرحلة الجامعية يُمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء جيل من الكوادر المؤهلة للمستقبل، موضحًا أن تفوق الفتيات في الإقبال على التعليم العالي يُجسد نجاح سياسات الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية.

 

