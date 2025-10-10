الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالشروط والإجراءات، الطلاب المسموح لهم بالتقديم الاستثنائي من دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

القبول الاستثنائي
القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023
ads

فتحت وزارة التعليم العالي باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025 /2026.

جاء ذلك استجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، وحرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي.

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم الدخول على الرابط التالي:

حالات الطلاب المسموح لهم بالتقديم الاستثنائي من دفعة 2023

  • طلاب لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد.
  • طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة ولم يستكملوا إجراءات قيدهم.
  • طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات قيدهم.

وفصل مكتب التنسيق الحالات المذكورة أعلاه ودراسة هؤلاء الطلاب كلا على حده في الموافقة من عدمه على القيد بالمعاهد الخاصة طبقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وجاء ذلك كالتالي:

  • الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد، يتم إعطاؤهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقًا لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023.
  • الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة، يتم إعادة قيدهم بفرصة استثنائية بالمعاهد التي تم ترشيحهم إليها.
  • الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات قيدهم، ليتم إعطاؤهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقًا لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023، شريطة إحضار ما يفيد عدم استكمال إجراءات قيدهم بهذه الكليات والمعاهد من الجهة التي رشحوا إليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنسيق الالكتروني الجامعات الحكومية المعاهد الخاصة المعاهد الفنية دفعة 2023 وزارة التعليم العالى موقع التنسيق الإلكتروني

مواد متعلقة

سيناء ومدن القناة ترفع راية التنمية.. جامعات أهلية وحكومية وتكنولوجية جديدة تقدم برامج دراسية متطورة.. وتساعد الشباب في مواكبة متطلبات سوق العمل

آخر موعد للقبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

فوز منصة "مهارة-تك" بجائزة اليونسكو لتوظيف تكنولوجيا المعلومات

40 خبيرًا أجنبيًّا و50 شركة دولية تشارك بمؤتمر طب أسنان عين شمس

إنجاز أكاديمي، إدراج 9 جامعات مصرية في قائمة الأفضل عالميًّا

منها موسم الحج والعمرة، حالات ترفع فيها شركات الطيران قيمة تذكرة السفر

في الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. إنشاء فرع جامعة السويس بأبو رديس بجنوب سيناء بتكلفة 2 مليار جنيه.. التوسع في منظومة التعليم العالي لاستيعاب الإقبال المتزايد

منتخب مصر لكرة القدم على متن رحلة خاصة لمصر للطيران

الأكثر قراءة

أول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهن بالمنوفية

بحضور وزير الداخلية وأبطال مسلسل الاختيار 2، زفاف ابنة الشهيد محمد مبروك في أحد فنادق القاهرة

أجواء خريفية ممتعة، الأرصاد تعلن حالة طقس غد السبت

أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر

اللجنة المصرية بغزة: تسيير 100 شاحنة لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

شبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي

دار الإفتاء توضح الألفاظ الواردة للتشهد في الصلاة

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

المزيد
الجريدة الرسمية