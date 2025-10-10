الجمعة 10 أكتوبر 2025
آخر موعد للقبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

 تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا السبت، فتح  باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.


ووجه الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، بالاستجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، حرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي، وتأكيدًا لدورها في تيسير السبل لاستيعاب جميع الطلاب المستحقين للالتحاق بالتعليم العالي، من خلال فتح باب التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم، اعتبارًا من اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء غدا السبت الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٥، الدخول على الرابط التالي:

